正妹投入選戰往往成為焦點之一，像是參選新北市永和區永福里里長，被封為「正妹里長參選人」的陳紫渝就是案例之一，如今有位美女網紅也搭上這波熱潮，不僅自製海報還發表參選宣言，立刻引起網友熱烈迴響。

網紅「江溫蒂」在instagram擁有2.4萬粉絲，昨(26日)突然發布參選宣言，她先自介是台中市南屯區 大誠里里長參選人，表示身為一名青春活力美少女，就是能夠改變世界的力量，更強調「青春讓我更有精神去嘗試學習，活力就是我對事物都充滿熱情，美少女都擁有可以把世界變可愛的魔法」，因此從參選里長開始，就決定用可愛與閃亮亮的神祕力量改變世界，更不忘提醒所有人「懇請支持，江溫蒂」。

不過最吸睛莫過於自製的參選海報，只見她身穿藍色比基尼，在海邊做出跳躍動作，看起來青春洋溢，尤其對著鏡頭露出甜美笑容，立刻融化一票粉絲的心，另外，全身一覽無遺的雪白肌膚，加上傲人北半球擠出的深邃事業線，讓人在炎炎夏日眼睛大吃冰淇淋。

江溫蒂最後澄清還沒當老師前有想要選里長的念頭，但這次要參選是假的，強調「四年後再去角逐全台最美里長這個稱號吧」，真相曝光後讓網友大失所望，紛紛留言：「太可惡了，差點搬去台中」、「別人家的里長從來不讓人失望」、「只有年輕人才了解年輕人的訴求，絕對支持」、「如果當選想必會一堆人想遷戶籍」、「凍蒜啦！我要來遷戶籍了」。