靠最後6洞強拉尾盤，合力抓下4隻小鳥，台灣女將愈戰愈勇，26日在第29屆聖托盃世界業餘女子高球隊際錦標賽前三輪以419桿(-9)排名再度爬升，與衛冕的美國隊暫列第2，落後領先的德國隊4桿，廖信淳也以208桿(-6)暫居個人榜亞席，有機會挑戰雙冠后。

第三輪重返國家球場，黃亭瑄雖然第一洞先吞柏忌，但隨即重整旗鼓，連續17洞演出Bogey Free，並抓下5隻小鳥，打出三天來個人最佳67桿(-4)，個人排名也大躍進，以211桿(-3)並列第九，僅與領者差4桿。「今天的表現還算滿意，鐵桿、推桿都不錯，給自己評80分，但還有再進步的空間。」

廖信淳仍然扮演穩定軍心的樑柱，抓3隻小鳥、2次柏忌，尤其在第13洞與黃亭瑄同時抓鳥，台灣女將更是士氣大振，排名上升，最後以70桿(-1)完賽，總計前三回合，她抓下11隻小鳥、僅5次柏忌，在參賽三位台灣女將表現最穩定，並以208桿在個人榜暫列第二，只落後德國隊的 Helen Briem 1桿。

廖信淳與黃亭瑄兩人合計137桿(-5)，使台灣隊從團體第5進步為與衛冕的美國隊暫時並列第2，成為27日決勝輪衝擊個人、團體雙冠后的大熱門。

眾所矚目的台日女將同組對決，黃亭瑄以67比79桿輾壓橋本美月、廖信淳則以70比69桿小負馬場咲希，許淮茜75比72桿不敵上田澪空。黃亭瑄表示，橋本今日狀態不佳，雙柏忌、三柏忌各一次，兩人節奏不同，只專心打自己的球，並未特別留意。日隊由馬場和上田攜手，以-6與地主法國暫並列第六，落後台灣3桿。瑞典-8、西班牙-7，暫列第四、第五。

台灣女將在聖托盃最佳成績是2004年，由曾雅妮、盧曉琴、余珮琳三人在波多黎各寫下的579桿，與日、韓並列第四，天后曾雅妮並在個人榜以285桿(73、74、69、69)並列第5，台灣選手有機會在本次賽事同時改寫兩項紀錄。

台灣女將27日決勝輪將於當地時間下午一時後，在標準桿72桿的聖諾拉布列特奇球場( Golf de Saint-Nom-La- Brèteche )，與德、美兩國選手同組出發，許淮茜、黃亭瑄、廖信淳分別在1時01分、12分、23分依序開球。