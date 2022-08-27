49歲韓國影帝李政宰去年憑藉影集《魷魚遊戲》紅遍全球，他與另一位男神鄭雨盛是公認的超級好友，2人不僅同齡，都擁有俊俏臉蛋加上高䠷身材，加上演技屢獲肯定，在韓國皆為TOP級演員，可說是相當「登對」，還被暱稱為「清潭洞夫婦」，2016年一起創立經紀公司Artist Company，近日更在前後推出首部執導作品，將於9月舉行的多倫多影展上，同時以導演的身分帶著各自作品《獵首密令》、《監護人》參與。

《獵首密令》之前在坎城影展首映，李政宰（右）和鄭雨盛開心在現場自拍。（摘自IG）

李政宰自編自導自演《獵首密令》（Hunt）邀來鄭雨盛繼《沒有太陽》後相隔23年再度同台，飾演同一組織中因立場不同而對立、相互猜疑的角色，故事講述南韓中央情報局（KCIA）的海外組組長朴平浩（李政宰 飾）和國內組組長金正道（鄭雨盛 飾）都接到上級指示，要找出臥底在情報部深處的北韓間諜，2位組長也分別被指派互相調查對方。李政宰花4年打磨劇本，害羞表示「寫的過程中一直想到鄭雨盛，他遇到這種狀況會是什麼反應等，把鄭雨盛這個人與他飾演角色的匹配度盡可能地提高」。

李政宰首執導演筒直呼壓力大。（龍祥提供）

沒想到直到第4次邀約，鄭雨盛才終於肯首，對方表示是因為外界一直很關心2人何時會再度合體，「就希望能夠以更完美的樣子呈現」，才會苦惱這麼久，並搞笑透露「其實照時間上來看，如果我第3次就答應他的話，他就不會去演《魷魚遊戲》了欸」，李政宰對此則稱，「很多人都覺得因為我們很熟，所以我找他來演很理所當然，但事實並非如此，我們在工作時，都是用非常專業的態度在面對，不太會感情用事」，不論導演選角或是演員挑劇本，「交情好是無法成為理由的」。

鄭雨盛直到第4次邀約才終於答應演出。（龍祥提供）

李政宰也笑說「因為是朋友，所以當然會想要把他拍成『韓國第一帥』，不過正道本身就是個帥氣的角色，這個角色必須很鮮明，才能對電影起到非常好的效果，還有得維持他與平浩之間的緊張感，這中間也會激起我的爆發力」，加上接收到鄭雨盛演戲時的強大能量，「讓我產生要拍得更好的心態，總之就是有非常多的因素，所以聽起來非常複雜」，而同時擔任演員、導演、編劇，也讓李政宰苦笑喊「因為多重身分導致我每天睡眠不足，體重也直線下降」，幸好苦盡甘來，在韓上映後口碑票房雙收。

李政宰（左）和鄭雨盛在《獵首密令》中因立場不同而對立、相互猜疑。（龍祥提供）

鄭雨盛曾執導短篇電影《我和S4的故事1＆2》、《殺手面前的老人》，去年還擔任孔劉、裴斗娜主演Netflix影集《寧靜海》製作人，首部自導自演長片《監護人》（暫譯，보호자）也即將上映，他直呼自導自演真的不簡單，「很累，但又得一直讓自己的外貌維持在最佳狀態」，不過卻非常樂在其中，並透露：「我跟政宰可能有些取向不太一樣，不過我想能夠這麼要好，是因為我們面對工作時滿多相似的部分，尤其對電影都是真心的，覺得是要做一輩子的事情。」很開心能夠遇到一個值得信賴的摯友，「互相給予刺激和安慰，望著彼此一路走過來」。

李政宰（右）和鄭雨盛近日為《獵首密令》積極跑宣傳，互拿寫著對方名字的手幅合照。（摘自IG）

其實不少大咖韓星都紛紛轉戰幕後，包括河正宇在2013年導演處女作《繫緊你的安全帶》曾獲大阪亞洲電影節肯定，隔年再推出自編自導自演《許三觀》，不過2部皆票房失利；因《花樣男子流星花園》爆紅的才女具惠善，執導過多部短篇電影和《妖術》、《桃樹男孩》、《女兒》3部長篇電影，皆入圍多個國際影展，而她在2020年和安宰賢正式離婚後，首部回歸作也是自導自演的短片《Dark Yellow》；還有馬東石2017年推出親自企劃兼主演《犯罪都市》，創下688萬觀影人次，時隔5年續作《犯罪都市2》更是成績幾乎翻倍，收穫1269萬觀影人次、票房超過1300韓元（約30億台幣），也是韓國疫情爆發後的首部觀影人次破千萬（全韓人口5分之1）的電影，令人更加期待該系列剩下的6個故事。