街道是所有人每日生活的地方，著名的「Time Out」文化通訊周刊25日公布，全球「最酷街道」名單，有33條街道入榜，其中台北的永康街首度進榜且名列第4。

「Time Out」周刊對超過2萬名受眾進行問卷調查：「你所在城市最酷的街道是哪條？」並請相關專家對街道的美食、娛樂、文化以及社區進行排名，得出第二屆「全世界最酷的33條街」名單，今年有33條街道入榜，比去年首屆增加了3條，新增台北、孟買、雅典等幾個城市。

台北永康街排「最酷街道」第4

第一名是加拿大蒙特利爾的惠靈頓街（Rue Wellington），這條街有殺手級的雞尾酒吧、一流的早午餐點、城裡最好的三明治，還有城市沙灘，且將在2023年變成徒步街道，預計會增加更多的特色。

第二名的澳洲墨爾本的格特魯德街（Gertrude Street）靠近市中心，但這條850公尺長的街道綠樹成蔭、緩慢而寧靜，且圍繞著文化古蹟的外牆。第三名則是蘇格蘭格拉斯哥的大西部路（Great Western Road），擁有古董店、精釀啤酒廠和時髦的咖啡店。

台北永康街排名第四，2022年首次擠進名單中，介紹提到，這條文雅的街道位於東門的小巷裡，滿街都是一流的餐廳、傳統油炸小吃、令人沉淪的甜點店、高檔精品店和歷史悠久的茶室。除了美食之外，永康摒棄平淡的連鎖店，在地特色的木匠、林立的傳統藥房和珠寶作坊等，充滿工匠精神的個性化氛圍。文中還指出，這裡的招牌芒果雪花冰又大又甜、能在花園裡喝手工啤酒，還可以購買手工製做的刺繡徽章。

「美食」是永康街熱門關鍵字

另外，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（時間：2021/08/26～2022/08/25），看到「永康街」的關鍵字有美食、餐廳、料理、咖啡廳、甜點等，可見永康街的美食從國內紅到國外。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

33條最酷街道名單

1. 蒙特利爾Rue Wellington

2. 墨爾本Gertrude Street

3. 格拉斯哥Great Western Road

4. 台北市永康街

5. 哥本哈根Værnedamsvej

6. 奧克蘭Karangahape

7. 香港太平山街

8. 曼谷Yaowarat Road

9. 柏林Oranienstrasse

10. 舊金山Hayes Stree

11. 墨西哥城Avenida Ámsterdam

12. 雅典Kolokotroni

13. 洛杉磯Avenida Virgil

14. 多倫多Ossington Avenue

15. 麥德林Vía Provenza

16. 邁阿密Calle Ocho

17. 倫敦Deptford High Street

18. 里斯本Praça das Flores

19. 阿克拉Oxford Street

20. 芝加哥Wentworth Avenue

21. 曼徹斯特Cutting Room Square

22. 都柏林Capel Street

23. 杜拜Jumeirah Beach Road

24. 雪梨Enmore Road

25. 東京神樂坂

26. 開普敦克Kloof Street

27. 伊斯坦布爾Süleyman Seba Caddesi

28. 馬德里Calle Echegaray

29. 紐約MacDougal Street

30. 巴塞隆納Carrer del Comte Borrell

31. 波士頓Newbury Street

32. 孟買Colaba Causeway

33. 新加坡Everton Road

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年08月26日至2022年08月25日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『永康街』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。