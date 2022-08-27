民進黨前立委鄭寶清近日傳出，會在今(27日)晚出席的活動中宣布參選桃園市長，他昨(26日)透露心情，「天人交戰」，並稱8月底前會公布決定。不過，他昨在臉書以「桃園的第一場碰撞…就在8/27這個周六晚上？」為題發文，並談到將回答要否向台大致歉？數位中介法要否撤案？等問題，格外引發注目。

鄭寶清在臉書談到，27日晚上桃園同時有二場大型的群眾活動，分別是晚上7點民進黨桃園市長參選人鄭運鵬的楊梅後援會成立、蔡總統晚一點要到場，以及晚上8點，重量級名嘴吳子嘉、朱學恒、黃暐瀚、李偉華邀他參加「董事長開講」粉絲見面會。

有媒體詢問「這是桃園選舉的第一次的大場對尬嗎？」鄭寶清回應，鄭運鵬的後援會，看起來是「總統級的貴賓支持秀」，吳子嘉四大主持人，看起來是時事議題的辯論談話秀，民主饗宴，型式不同不會有對尬的問題；但是，不同的內容/理念，就會呈現對台灣民主與價值的不同看法。

因此鄭寶清期待鄭運鵬後援會活動，除了拉手喊凍蒜，是否要對有否抄襲？要否向台大致歉？數位中介法要否撤案？對於涉及「是非誠信的台灣價值、言論自由的民主價值，拿出看法」！他也說，自己會在參加的見面會會回答這些問題的。