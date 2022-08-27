藝人紀言愷（JR）以偶像歌手「K ONE」出道，至今在演藝圈闖蕩十多年，2019年與交往七年的女友倪千凌(Lucy)結婚並誕下一女小麥芽。昨（26）日，紀言愷在臉書發文分享自己遇到的「鬼月最可怕的事」，稱女兒一直指著身旁無人的某處，甚至還會對話。

紀言愷驚魂未定地透露，帶著3歲女兒出門散步時，只見女兒不斷指向他身旁某處，甚至還會對話，尤其一直指向樹叢，更毛，他還放出照片爲證，只見照片中的小麥芽身穿藍色無袖針織衫配灰色内搭，頭戴粉色喇叭花形遮陽帽，手一直指著某個方向。爸爸紀言愷嚇壞了，趕緊求助廣大網友「各位爸媽也有類似的經驗嗎」。

紀言愷稱女兒指著身旁無人的某處，甚至還會跟空氣對話，嚇到求助網友。(JR 紀言愷臉書)

有網友打趣紀言愷說「不要怕，就是你想的那樣」，還有網友表示自己也經常遇到這種情況，有的是在無人的公園說「旁邊很多小朋友一起玩」，還有半夜在無人的停車場說「媽咪，那個人為什麼在那邊？為什麼長得好奇怪？」網友留言頓時把紀言愷嚇得不輕，直呼發毛。