曾在2010-11年球季效力熱火的艾迪豪斯，最近突然爆出當年熱火內部秘辛，那就是「小皇帝」詹姆斯2010年從騎士跳槽熱火之後，一度對於熱火總教練史波斯查相當不爽，甚至想讓史波斯查趕緊走人，幸好當時熱火總裁萊里力保史波斯查，才沒讓詹皇得逞。

「當你身為教練的時候，你的感受是不同的，假如你無法讓超級球星買你的帳，那幾乎等同失敗，」豪斯表示，「在我待過的每隊當中，包含我和詹姆斯一起打球，都是這樣狀況，當時詹姆斯想讓史波斯查走人，畢竟他跟韋德、波許關係很好。」

「不過那時候萊里說絕對不行，說史波斯查就是他的人，大家必須跟史波斯查站在一起，」豪斯表示，「當時我們球隊另外一個領袖堅決說出不行，史波斯查必須是熱火教頭，這個人就是萊里。」其實萊里早在2018年就爆出這個狀況，甚至詹姆斯還曾在比賽暫停時故意撞了史波斯查。

豪斯會在當前重提往事，就是因為看到杜蘭特逼迫籃網老闆蔡崇信開除總教練納許與總管馬克斯，可見總教練要跟陣中超級球星搞好關係有多重要，只是如今看來納許的帥位還算穩固，別忘了當年詹姆斯也在效力熱火期間，曾經完成2012、2013年2連霸壯舉。