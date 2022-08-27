台中市清水區公所一行24人26日前往南投武界山參訪，目前5人（4名同仁及1名當地司機）仍下落不明，台中市消防局昨派遣8名人員前往搜救，今再增派1人持空拍機加入救援，直升機已抵達現場，希望盡快找到人。
台中市消防局指出， 早上8時由1位在地嚮導引導搜救人員1行8人前往一線天溯溪往下搜索，南投縣消防局搜救人員前往信義鄕溯溪往上搜索。
民政局指出，昨晚有發現腳印，但因現場太暗無法順利搜索，指揮所申請直升機協助，目前也已抵達現場，希望能盡快早到人。
台中市清水區公所一行24人26日前往南投武界山參訪，目前5人（4名同仁及1名當地司機）仍下落不明，台中市消防局昨派遣8名人員前往搜救，今再增派1人持空拍機加入救援，直升機已抵達現場，希望盡快找到人。
台中市消防局指出， 早上8時由1位在地嚮導引導搜救人員1行8人前往一線天溯溪往下搜索，南投縣消防局搜救人員前往信義鄕溯溪往上搜索。
民政局指出，昨晚有發現腳印，但因現場太暗無法順利搜索，指揮所申請直升機協助，目前也已抵達現場，希望能盡快早到人。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。