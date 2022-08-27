台3線大埔段永興三號橋316.1公里處今（27日）上午8時許發生一起嚴重重機車禍。1名重機騎士單獨騎著重機行經永興3號橋附近時，不明原因撞擊電線桿翻車後，整個人噴飛墜落一旁至少超過50米深谷，被發現浮在深谷下一處水潭水面，目前生死不明，警消獲報後已趕往當地救援。

根據車友表示，上午行經事故路段時，發現一輛機車卡在電線杆旁，整輛車呈現倒立狀態，但是騎士卻不見蹤影，他在附近搜尋也未見人影，但探頭往一旁溪谷查看時，赫然發現高約50米的深谷下醫處水潭，浮著一個一動也不動，全身穿著完整車衣，頭戴安帽的騎士，看似已無生命跡象，嚇得他立刻報警，並PO網求救，希望有認識該位騎士的車友出面指認。

臉書社團《大埔阿婆灣╴路況回報》1名車友表示，位於永興三號橋316到317路段發生一起車禍事故，並發文直呼：「請問有認識此車牌的朋友，幫個忙聯絡他家人，目前人已在谷底」，畫面中可見，重機因劇烈撞擊車頭對折全毀，而騎士疑彈飛後墜落50米深谷中，目前已連繫警方到場處理，詳細事故原因有待調查釐清。