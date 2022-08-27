YouTuber劉芒先前因為一支教網友拜月老的影片走紅，在YouTube共有65.3萬訂閱者，去年因侵權使用照片加上疑似盜用女神卡卡的歌曲引起爭議。昨（26）日，她在社交平台PO文分享與男朋友講話太激動忘記鬼月要謹言慎行，連著説了一大串含「死」字的話，結果自那以後身體不適到下不來床，還好媽媽請老師收驚，直到昨天才好起來。

劉芒詳細講述了「卡陰」全過程，她在説錯話回到家之後，身體馬上感到不舒服，一開始以爲是確診，結果快篩幾次都是陰性，她驚慌地說，「頭腦好像一塊黑紗纏繞住的感覺，而且一直感覺到一個注視視線，不是友善的那種」。結果這才只是個開始，之後還經歷了伸手到床底下拿充電線小指頭被床板削掉一大塊肉、連幾天都突然流鼻血，才終於開始感到害怕。

未料恰逢七月很多地方都暫停收驚，還好劉芒媽媽想起好友有推薦過民雄一個厲害收驚老師，拿著她的衣服趕去拜訪後，收驚老師說「恩，有卡到而且卡很深，開車的時候遇到的，七月晚上不要出去，這個不會馬上好但會慢慢慢慢感覺好一點。」隨後，媽媽很快地把衣服、喝的符跟洗的符光速快遞給劉芒。劉芒表示，「不知道為什麼穿上收完驚的衣服、洗完澡真的覺得有一個好安心的感覺，然後頭腦的霧像日出之後慢慢慢慢融化散去的感覺。」

看來這段經歷讓劉芒非常驚慌，也難怪昨天她正式從卡陰狀態醒過來了會想要慶祝一下。她也好心提醒大家，「幫大家芒測過了，那個字是真的會冒犯異次元朋友，算是一個蠻另類的體驗，特別紀錄下來跟大家分享，祝大家出門在外互相尊重出入平安。」