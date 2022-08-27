本週台股中止週線連七紅，週線收黑下跌130.34點，跌幅-0.85%，本週日均量也在國際央行年會前夕降至1887.49億元。 在法人方面，外資賣超台股週數推進至第四週，且本週賣超金額再擴大至369.89億元，累計外資今年迄今賣超台股金額持續改寫歷史新高，達1.04兆元;台股仍由投信法人獨挑大樑，本週持續買超76.26億元，不僅連續第十週站在買方，投信這波連續買超台股天數累計已達46天。7月以來，櫃買市場連16個交易日站穩5日線之上，成為台股多頭主力。

PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕指出，本週台股日均量明顯下滑，除了這波反彈走勢彈幅已來到滿足點，市場也在等待本週登場的傑克森洞(Jackson Hole)全球央行年會，特別是美國聯準會主席鮑爾對於抑制通膨與升息的態度，將左右全球投資情緒以及資金動向。除了央行年會，目前市場剛好處於訊息空窗期，而最具題材、9月即將舉辦發表會推出新品的蘋果供應鏈，在銷售展望看升帶動下，成為近期的盤面焦點族群，市場特別關注iPhone 14銷售狀況，首批備貨量有望達9000萬台，且高階機種無懼下半年消費性電子產品銷售動能疲軟影響，售價有機會調漲10%至15%，對照非蘋陣營智慧裝置銷量下滑，更增添蘋概股投資熱度。

由於貨幣政策變動等不確定性未除，短線市場多空交雜壓抑大盤上檔動能，較不占權值的中小型股相對具有發揮空間，有利相關基金績效表現。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，美股企業財報公布告一段落，降低基本面不確定性，惟升息議題再度成為干擾大盤走向的變數，在成交量萎縮、外資賣多於買的狀況下，壓抑權值股表現，反觀中小型股較不占權值，加上之前修正幅度較大，吸引本土資金回補，相對較有表現機會，若要逢低佈局建議以長期產業趨勢能見度佳、受庫存影響較低之如電動車供應鏈等產業題材，或者即將有新品發表的蘋果供應鏈。

沈萬鈞表示，目前市場氣氛面仍偏多，若後續利率走升幅度趨緩，將有利科技股等成長題材評價持續修復，惟因應接下來貨幣政策變動等風險，建議透過分批或定時定額布局，掌握反彈契機並平衡波動風險