美國網球公開賽本月29日周一揭幕，喬柯維奇（Novak Djokovic）因為沒有打COVID-19疫苗而確定無法參賽，他的勁敵納達爾（Rafael Nadal）也覺得可惜。納達爾在記者會說：「以我個人的觀點，這是一個非常悲傷的消息，頂尖好手受傷或其他因素不能參賽，這總是很遺憾。」

喬柯維奇照常練球並祈求美國政府解禁，最後還是被禁止入境。他推文寫道：「我不能前去紐約打美網，感謝大家的支持，祝各位參賽選手好運，我將努力保持體態迎接下一個賽事，網球世界，我很快會回來的！」喬柯維奇拿過3次美網冠軍，但美網不會為他破例。

納達爾重申選手的重要性不會勝過比賽，「史上最棒的選手之一不能參賽，對於球迷和賽事都是重大損失，因為我們總想要看到最好的戰場。同時我說過很多次了，這項運動比任何選手都重要。」納達爾強調地球不是繞著他們轉的，他自己先前也多次受傷無法參賽，網球世界仍然持續前進，這是一件好事。

在男子四大滿貫賽之中，美網是近年唯一缺乏固定統治者的賽事，喬柯維奇最會打澳網，納達爾是法網紅土之神，費德勒（Roger Federer）是溫網草地之王。費德勒早年打過美網5連霸之後，納達爾也拿過4次美網冠軍，這是納達爾在法網之外最多冠的大滿貫賽事。