大陸44歲男星王東曾演出電視劇《克拉戀人》、《軍師聯盟》、陸版《流星花園》，近年以《與君初相識，恰似故人歸》走紅，他和老婆、微博網友「Annepple」結婚多年，先前太太透露他3度離家失聯。昨(26日)晚間，Annepple再度曬出影片爆料他私下家暴行徑，不僅拿椅子、嬰兒床床板砸生理期中的太太，還掐脖子恐嚇，幸好Annepple及時報警才撿回一命，而王東半夜緊急發道歉文，承認自己「行為過激」。

王東有著粗曠外型，過去被視為演技派藝人，曾在《軍師聯盟》飾演「司馬孚」，2014年以《勇敢做自己》獲得第二屆南方微電影最佳男主角獎。今年4月他太太在微博拋震撼彈，寫下：「老公，知道你或許很忙，希望百忙之中可以給家裡來一通電話或一條信息」，透露王東在半年內消失了3次。

Annepple曬出被家暴影片。（圖／翻攝自Annepple微博）

正當外界以為王東和太太床頭吵床尾和時，王東老婆Annepple昨又分享家暴影片，透露王東曾在她生理期經痛時對她動手動腳，不僅拿東西砸她，還口出惡言，並搶走Annepple的手機阻止她報警，影片中最後王東更掐住Annepple的脖子，揚言要一起走絕路。

Annepple分享被家暴的傷痕。（圖／翻攝自Annepple微博）

Annepple最後曬出自己的驗傷照片，頭部血跡斑斑、掉髮嚴重，出現短暫性失憶現象，手腳有瘀青，Annepple更透露是懷孕期間被毆打的。對此，王東稍早發文滅火，承認行為不當，「但是現在，我終於解脫了，再也不會被折磨和威脅了。我曾經對生活也有期許，努力過，包容過，毫無喘息的控制不是正常的夫妻關係」，並澄清不是事情全貌，已經透過律師處理，希望外界給兩人私人空間，仍止不住網友罵聲。

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