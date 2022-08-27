衣索比亞軍方停歇一年後，首次在北部地區泰格瑞省（Tigray）發動了大規模攻勢，政府反駁稱說是泰格瑞部隊先發動了襲擊。這是目前調停工作的重大挫敗，因為數百萬人仍然缺乏食物和其他需求。

泰格瑞衝突始於2020年11月，在衣索比亞這個非洲人口第二多的國家造成數千人死亡。現在，和當時一樣，雙方都趁全世界聚焦在2020年的美國總統大選和烏克蘭戰爭滿6個月的時候，進行大動作。

據《華盛頓郵報》24日報導泰格瑞人民解放陣線領蓋布瑞麥可（Debretsion Gebremichael於8月23日簽署的一封信，向美聯社信中表示，泰格瑞領導與「政府高階軍事和文職官員進行了兩輪保密面對面會談」，這是雙方第一次直接會談的。但稱對方「在和平程序中插入了無法接受的條件」，並敦促國際社會迅速介入。

幾個月以來，在緩慢的調解努力中，衝突好不容易平靜下來。但上週，總理阿邁德（Abiy Ahmed）的發言人斷言，提格雷當局「拒絕接受和平談判」，本週衣索比亞軍方警告民眾不要傳播部隊調度的動態。

泰格瑞軍事指揮部表示，衣索比亞軍隊與鄰近的阿姆哈拉（Amhara）地區的戰士「在凌晨5點左右開始向泰格瑞的阿拉馬塔方向發動大規模攻擊。」

衣索比亞政府稱，是泰格瑞部隊先發動了襲擊，並警告說，如果襲擊繼續下去，「政府將採取措施拯救國家，無論他們喜不喜歡，都將（泰格瑞人民解放陣線）帶到談判桌前。」

衣索比亞政府表示已準備好進行談判，但堅持認為非洲聯盟必需主持談判會議。

本月初，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），將泰格瑞的危機描述為「地球上最嚴重的災難」，並大聲質問全球領導人，之所以沒有做出迴應的原因是否是由於「提泰格瑞人民的膚色。」

聯合國祕書長古特雷斯(Antonio Guterres) 表示：他對戰鬥再度爆發「深感震驚」，並呼籲立即停火和恢復會談，同時「充分保證人道主義援助人員進入，並重建公共服務。」