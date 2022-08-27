台灣長期面臨社工人力嚴重不足的情形，青少年領域是社會福利中弱勢中的弱勢，從事司法少年社工挑戰高且生命的改變需要長時間陪伴短期內看不到成效，缺乏成就感導致很多學子因此卻步，為培養更多青少年社工，更生少年關懷協會每年培訓超過100位以上的實習生投入青少年領域，營造友善且溫馨的工作場域，提供實習生多元學習與實作的機會，協會有1／4的員工都是從實習生轉為正職社工人員。

更生少年關懷協會的實習分為四個組別，分別是司法社工組、就業輔導組、中繼職場組與整合行銷組，實習生們以組為單位依序上台報告。位於第一線與少年互動的司法社工組、就業輔導組、中繼職場組實習生紛紛表示，在實習的過程中必須去思考如何帶領少年們參與活動，活動規畫也要能引起他們的興趣才行；除此之外，少年們的背景與實習生們差異頗大，因此該怎麼溝通、接受雙方的不同，都是很重要的課題。

實習生也發現，個案服務並非總是順利，少年也許會選擇離開，也許會否定自己，也許不願給予信任，然而，作為社工要學習調適自己的心情，才能持續將愛心發揮到下一個個案身上。身為幕後人員的整合行銷組實習生，他們多來自不同領域，更必須去接觸其他不同領域的人及組織，因此，如何溝通聯繫、用嶄新的媒體進行宣傳是他們最重要的課題。

更生少年關懷協會主任陳彥君表示，產學合作能培育助人領域人才，讓更多人有機會看到更生少年的需求。助人工作是神聖又浪漫的專業，在這段學習旅程中讓自己更完整又能用這樣的生命去影響更多的生命，期許實習生都可以找出屬於自己的風格，接納真實的自己，運用所學成為社會的祝福。