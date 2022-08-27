美國聯準會（FED）主席鮑爾周五（26 日）在全球央行年會重申鷹派立場，暗示9月持續激進升息，而在鮑爾短短8分鐘、1301字演說後，引爆美股大屠殺，道瓊指數狂瀉千點 ，費半指數遭血洗，輝達、超微分別狂殺9.23%、6.17%，而台積電ADR重挫3.2%、聯電 ADR暴跌逾5%，投資人留意下周台股難逃回檔修正的壓力。

法新社報導，鮑爾周五在傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會演說中強調，對抗通膨的工作尚未結束，將持續升息一段時間，警告升息抑制高通膨，將使經濟成長放緩，也會給美國家庭和企業帶來「痛苦」，但若未將40年來最高物價壓低傷害更大。

鮑爾還提到，歷史經驗來看，聯準會不能太早停止升息，否則勞動市場可能受到嚴重衝擊。他重申，9月20~21日利率決策會議的升息幅度將取決於通膨及就業數據。而在鮑爾演說後，市場預期9月升息3碼的機率高達60%。

美國7月個人消費支出（PCE）物價指數年增6.3％、大幅低於6月的6.8％，至於不含食品與能源的核心PCE則年增4.6％，也較前一個月的4.8％減緩，上述兩項數據攸關通膨的衡量指標，顯示美國高燒不退的通膨已開始出現降溫跡象。

鮑爾表達激進升息的態度，讓投資人嚇到拋售持股，周五（26 日）美股四大指數大屠殺。道瓊指數重挫1008點（或3.03%），收在32283點；那斯達克指數暴跌 497點（或 3.94%），收12141點；標普 500 指數下殺141點（或 3.37%），收4057點；費城半導體指數崩跌 172點（或 5.81%），收 2798點。

五大科技巨頭全面趴倒。蘋果重挫3.77%；Alphabet（Google母公司）暴跌5.41%；Meta（原臉書）跌4.15%；亞馬遜下跌4.76%；微軟下跌 3.86%。

費半成分股血洗一片。輝達（NVIDIA）暴跌9.23%最慘；超微（AMD）暴跌 6.17%；應用材料和美光狂瀉逾5.8%；高通大跌5.38%；英特爾下跌 4.39%。而台股ADR部分，台積電 ADR下跌 3.23%；聯電 ADR重殺5.17%。

分析師表示，鮑爾不到10分鐘內完成演說，粉碎市場預期聯準會短期內轉向鴿派的想法，而最快可能在2023年底降息的預期也是錯誤的。

還有分析師指出，鮑爾鷹派談話，透露升息過程不可能是無痛的，FED採取前置升息策略，也讓經濟衰退的可能性升高。