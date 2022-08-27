在單親家庭長大的女網友分享，她近日想買內衣，爸爸委託嬸嬸帶她去，結果買完內衣，嬸嬸竟將她的胸部尺寸與內衣價格通通發到有14位親戚在內的群組，還標註原PO爸說「妳女兒真的很大，是X罩杯！」讓女網友很不舒服，立刻制止對方，結果反被嗆沒禮貌。

一名女網友昨在Dcard上表示，她是單親家庭長大的孩子，最近需要去買內衣，但又不好意思跟爸爸去，所以爸爸就拜託嬸嬸帶她去店裡面挑選，而嬸嬸除了帶她去之外，也把其他3個堂妹也都帶去了。

女網友指出，到內衣店以後，由於她是偏瘦但又蠻有乳量的體質，店員就順口誇讚了她的身材，結果嬸嬸在後面聽到後就開始講一些有的沒的。後來買完內衣，嬸嬸要跟爸爸拿錢，她本來想要直接給嬸嬸，沒想到嬸嬸下秒就將她的內衣尺寸與價格通通發到14人的親戚群組，還標註爸爸的名字說「妳女兒真的很大欸，她是X罩杯！」

女網友坦言，她看到群組訊息跳出來的當下，她先是嚇了一大跳，後來就直接在群組回說「可以不要在群組討論這件事情嗎？」結果嬸嬸絲毫不檢討自己的行為，反而還回說「大很好啊！妹妹她們想要都沒有欸，誰帶你去買的啊！態度這麼差？」原PO的爸爸看到這邊實在忍不了就說「這種事本來就不能隨便講，不然你也講你女兒他們的啊，難道我女兒不是人嗎？」

女網友表示，她當下很感謝爸爸有替她說話，也很想要把自己的胸部直接拔掉，也覺得嬸嬸的行為讓她覺得很不舒服，也很委屈，至今想起來也是很想哭，她真的不懂這真的是一個長輩該做的事嗎？

貼文引起網友討論，「直接回，妹妹想要都沒有嬸嬸是不是要先檢討自己？」、「嬸嬸姑姑通常都是家中狠角色」、「有些老人就是不懂事」、「我覺得妳談論我的胸部很不恰當，請妳停止」、「趁這件事看清一個人，以後嬸嬸就是外人了」。