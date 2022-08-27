貿聯-KY(3665)上半年每股盈餘為11.46元，通膨升息及泛產業高庫存待去化讓電子產業傳統旺季蒙塵，貿聯-KY看好工廠自動化、資本設備、高效能運算及電動車等長期動能，預期今年下半年有望逐季成長，貿聯-KY表示，今年營運目標未變。

貿聯-KY第2季合併營收為139.63億元，季增19.68%，年增99.02%，創下單季歷史新高，營業毛利為36.25億元，季增27.27%，年增117%，單季合併毛利率為25.97%，營業淨利為16.34億元，季增80.51%，年增116.44%，稅後盈餘為11.72億元，季增109.85%，年增112.72%，單季每股盈餘為7.68元；累計上半年營業毛利為64.74億元，營業淨利為25.39億元，歸屬於母公司業主淨利為17.31億元，每股盈餘為11.46元。

貿聯-KY將工廠自動化、資本設備、高效能運算及電動車定義為公司長期成長動能，今年第2季佔營收比重已達35%到40%。

就各產業來看，貿聯-KY表示，工業應用產品主要資本設備客戶的訂單持續增加，尚未有訂單削減或推遲的情況；資訊數據周邊設備客戶有持續從貨艙拉貨，將調整庫存以應對需求預測的放緩可能性，而高效能運算客戶的需求有顯著增長。

在車用及電器方面，由於中國廠區的停產，整體電動車訂單較上一季有下降，但已完全恢復產能。新創電動車品牌客戶的出貨量有明顯增加；鑑於烏克蘭及俄羅斯持續的衝突，電器客戶對於前景預測已下調。

貿聯-KY表示，公司已經將所有與收購INBG相關所有一次性整合成本估列入帳，INBG部分產品類別已收到2023年的訂單，但目前仍無法滿足所有客戶的訂單需求，供應鏈短缺的問題造成不斷累積的積壓訂單。

貿聯-KY前7月合併營收為306.29億元，年增97.97%，貿聯-KY看好工廠自動化、資本設備、高效能運算及電動車等長期動能，貿聯-KY預期今年下半年有望逐季成長，今年營運目標未變。