台南警員凃明誠、曹瑞傑22日在執行勤務時遭刺殺身亡，23凌晨4時許將兇嫌林信吾逮捕歸案，引發社會對死刑的討論。擁有台灣、美國雙律師資格的國民黨立委李貴敏表示，當前所謂「恢復死刑」的議題，在她聽來非常荒唐，因為死刑從來沒有廢除，又哪來的「恢復死刑」？問題就出在綠色政權拒不執行，法官判死刑政府又不執行，廢死團體又會圍攻法官，才會演變至此。

李貴敏昨日（26）在臉書發文表示，台南殺警案凸顯了蔡政府的內部問題，這二、三年，警界經常熱鬧上演的就是高層宮鬥，高官們無心執政，都在政治鬥爭。她認為高官們無視治安需求與警務專業，只知上行下效追逐鎂光燈、用大內外宣掩飾問題。

針對重啟死刑議題，李貴敏直言「這更是荒唐」，因為死刑從來沒有廢除，又哪來的「恢復死刑」？問題就出在綠色政權藐視法紀和拒不執行，不然還有30幾個死刑犯，為什麼不執行？裡面不是還有3名殺警罪犯沒有執行嗎？政府該做的事去做好就好了，不要什麼事都推給修法。

不僅如此，李貴敏更透露，法官判死刑政府又不執行，廢死團體又會圍攻法官，才造成法界的大恐慌與如今的亂象。