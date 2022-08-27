還記得《FOX Sports》記者布契在今年季後賽首輪G4賽前爆料，班西蒙斯已經退出籃網群組的謠言嗎？如今看來完全只在毀謗班西蒙斯的假新聞，因為《The Athletic》權威記者查拉尼亞27日再次出面澄清，「那件事情從沒發生過，100％沒有發生過！」

「只要班西蒙斯照著當前節奏走，無論是他與他的未來，我想都會在籃網扮演相當重要的角色，我的意思是他始終是籃網三巨頭之一，」查拉尼亞表示，「他在下個球季需要證明很多事情，就以我所收到的線報，他在今年夏天看起來狀態極佳。」

「班西蒙斯今年5月進行背部手術，徹底解決他多年以來的問題，」查拉尼亞表示，「他的恢復進度獲得很大進展，目前已經進行3對3訓練，接下來幾周內就會開始5對5訓練，可以預期他已經漸上軌道，他應該可以趕上9月底的季前訓練營。」

查拉尼亞也提到厄文待在籃網的狀況，「我認為厄文想要繼續待在籃網，在杜蘭特提出交易申請後，每個人都在討論厄文的交易，但他並未提出申請，這是他做出的選擇。在過去幾周期間，籃網跟厄文進行過積極且有建設性的對話，目前可以知道的是，他會穩定回歸籃網。」