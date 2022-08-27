許多女孩談了戀愛後，整天就想圍繞著男友轉，因此失去了自己的生活重心，不過並不是所有女生都是戀愛腦，12星座中就有幾個星座女在感情中超級獨立，她們談戀愛不僅可以維持自己原有的生活，還可以做到既不黏人也不疏遠對方的距離，算是很懂得拿捏分寸，下面就來看看上榜的是哪些星座吧！

#TOP3 牡羊座

牡羊座真誠的性格讓對方覺得很有魅力。(圖/觸mii)

牡羊座是個熱情又開朗的星座，她們待人真誠又不愛計較，尤其在感情上表現的更加明顯，她們對自己的感情既坦率又誠實，不會因為害怕失去就患得患失，喜歡就會直接表現出來，而且會全心全意為對方付出，這樣落落大方的她們在另一半眼裡非常有魅力，因此不需要特別黏著另一半，就能把對方迷的神魂顛倒了！

#TOP2 射手座

射手不太會用束縛的方式來維持關係。(圖/觸mii)

射手座天生嚮往自由，不喜歡被別人約束，因此她們在對待另一半時，不太會用束縛的方式來維持關係，她們會在合理的範圍內給予對方最大的自由空間。另外，射手也很少將負面情緒帶給另一半，因為他們認為負面情緒自己消化就好，只想把好的部分留給對方就好，彼此輕鬆自在的在一起就好。

#TOP1 天蠍座

天蠍座只願意依靠自己。(圖/觸mii)

天蠍座天生就非常獨立，她們習慣了獨來獨往，只願意依靠自己，在感情上亦是如此，她們在生活中遇到困難，很少會向另一半求助，基本上都是自己想辦法解決，一方面是不希望另一半擔心，讓彼此可以將心力都放在關係經營上，另一方面是她們的自尊心不容許自己放棄，雖然天蠍獨立的個性總能讓另一半放心，但有時候太好強，反而會讓另一半覺得沒面子呢！