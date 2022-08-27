台3線大埔段永興三號橋316.1公里處「阿婆灣」今（27日）上午8時許發生一起嚴重重機車禍。1名重機騎士行經該路段時，因不明原因撞擊電線桿翻車，整個人噴飛墜落一旁至少超過30米深谷，被路過騎士發現仰漂在一處深潭面，警消獲報後，將該名騎士吊掛至路面，緊急送往聖馬爾定醫院急救後，仍不治身亡。

1名重機騎士疑似因為車速過過快，自撞電線桿後，墜落50米深的溪谷中。（圖／翻攝大埔阿婆灣╴路況回報）

臉書社團《大埔阿婆灣╴路況回報》1名車友發文，位於永興三號橋316到317路段發生一起車禍事故，並發文直呼：「請問有認識此車牌的朋友，幫個忙聯絡他家人，目前人已在谷底」，畫面中可見，重機因劇烈撞擊車頭對折全毀，而騎士疑彈飛後墜落50米深谷中。

根據目擊車友表示，上午行經事故路段時，發現一輛機車卡在電線杆旁，整輛車呈現倒立狀態，但是騎士卻不見蹤影，他在附近搜尋也未見人影，但探頭往一旁溪谷查看時，赫然發現高約30米的深谷下醫處水潭，浮著一個一動也不動，全身穿著完整車衣，頭戴安帽的騎士，已無生命跡象，嚇得他立刻報警，並PO網求救，希望有認識該位騎士的車友出面指認。

嘉義警方表示，於上午7時許接受民眾報案，1名騎士跌落深潭，已無呼吸心跳，經送往聖馬爾醫院急救後，仍傷重不治，詳細事故原因有待調查釐清。