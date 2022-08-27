中租控股旗下太陽能廠不但是台灣第一大，太陽能獲利也逐季提高中，已成為中租台灣主要獲利成長動能之一，中租控股董事長陳鳳龍表示，中租控股已從設太陽電廠，進入到發展儲能及售電階段，並已完成三筆售電。

中租控股在26日舉行上半年營運法人說明會，中租控股在綠能發展則是法人關注的焦點。

中租控股獲利中，來自太陽能獲利占比已逾一成，已成為台灣獲利主要來源之一，中租控股董事長陳鳳龍表示，中租控股已從設太陽電廠，已進入到發展儲能及售電，目前已達到400萬瓦，已有10％市占。至於售電的部分，已完成3筆售電但還未達公告時間，其中有二筆是賣給二大企業（目前還不能公布），等到可以公布即會公告；另一筆是賣給中租集團本身，中租控股至2030年，台灣辦公室有百分之五十會用綠電。

至於售電對中租控股獲利影響，陳鳳龍說，若假設售電超過蠆售價格10％，可以使內部報酬率（IRR）提高1％；超過20％，即可使IRR提高2％

陳鳳龍表示，經過半年營運之後，台灣部份是營運成長目標15％，甚至可以追求更高的目標，東協年初預估20％，今年成長率可以期待，然因大陸封城比原來的期待略長且部份地區持續清零，目前要追求更高成長仍不足，因此向下修正為10％。