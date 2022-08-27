網紅潔哥(李秉潔)外型亮麗、作風直率敢言，被封為「鄉民女神」，2019年與交往18年的男友「岳妹」結婚，隔年愚人節宣布懷孕，自嘲夫妻倆「一發就中」，所以女兒的小名是「fafa」，當媽後她經常在社群分享生活點滴與育兒日常。近日透露自己推車帶女兒出門，在爬樓梯時竟然被嗆「擋路」，她氣憤地說「祝你們衰小一輩子！」

潔哥表示這幾天都有帶小孩出去走走，因爲人行道不是很平坦，遇到台階就要搬推車上上下下，昨天帶孩子出門恰好就遇到了一個比較高的台階，加上孩子比較重搬得比較久，「但是也沒有幾秒鐘，頂多10幾秒。」結果後面一對情侶立馬大聲的喊：「借過好嗎？擋路！」明明邊上還有空間他們可以過，卻硬要嗆聲，讓潔哥非常不爽，本想衝上去理論，但帶著女兒根本追不上，只好回家憤怒發文泄憤：「在這邊祝你們衰小一輩子欸！」

網友聽完紛紛感到氣憤，表示「我看到有推嬰兒車的都會主動幫忙主動禮讓，因為我也是人家的爸爸，我也經歷過那段日子」、「自己當父母才知道辛苦」、「如果真的有擋到我，我也只會說借過，至於說出擋路那真的大可不必」。