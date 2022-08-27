天后「CoCo」李玟2年前突然發低潮文，因此傳出和大她16歲的加拿大籍富商老公布魯斯（Bruce）9年婚變，李玟後來澄清仍在「愛與被愛中」，化解婚變謠言。港媒報導，最近有網友直擊李玟久違和Bruce同框，兩人到馬爾地夫度假，不時舉杯並熱舞，夫妻倆甜蜜依舊，也可證實她先前所說沒錯，感情仍然親密。

李玟兩年前突然發文寫下：「醫治破碎的心靈」，還發出一串網址，經查後發現是為了失婚或情傷的人提供心靈輔導的網站，引來外界猜測她是否婚姻陷入瓶頸，李玟對此親上火線說：「謝謝大家的關心，我和過去一樣仍然在被愛與愛中，練習更好的可能。」

李玟和Bruce在馬爾地夫度假約會。（圖／取自《on.cc東網》）

之後2021年、2022年1月李玟過生日時，身邊都不見Bruce現身，今年她更曬出自己化淡妝、穿低胸裝作運動的照片，寫下：「這是一個特殊的生日，跟以往任何一個都不太一樣，因為與以往的熱熱鬧鬧度過相比，今天我正在隔離當中一人度過」，並認為自己不覺得孤獨，反而有更多時間思考感謝，謝謝媽媽給她生命，謝謝親友粉絲的陪伴，更感謝醫護人員，仍未提丈夫。

據《東網》報導，最近有網友到馬爾地夫，意外撞見李玟和Bruce，李玟穿著花色短洋裝，露出修長美腿和招牌的S曲線，兩人在舞池中大跳貼身舞，上演摟腰和摸臀等親熱動作，和一般年輕情侶無異，放閃無極限，也讓擔心兩人婚姻的粉絲鬆了口氣。

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