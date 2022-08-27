「S2O Taiwan潑水音樂祭」今天於大佳河濱公園舉行為期2天活動，昨主辦方於臉書突發文表示，因政府踢皮球導致眾多國外藝人無法來台，對此文化部回應，已多次告知主辦方補齊相關申請文件，但對方卻拖到活動開始前兩天才申請，故應予駁回，消息曝光後，鄉民們怒喊：「主辦根本是詐欺吧」、「政府根本沒有核准，為啥要先售票？誇張」、「應該接受全額退費」。

「S2O Taiwan潑水音樂祭」主辦方於臉書昨日於發文，但因為疫情規範遭政府單位踢皮球，導致眾多大咖藝人無法參與演出，並將一切責任甩鍋文化部，且表示根據注意事項第15條規定，主辦方有更換場地及藝人之權利，故無法退票，但提供民眾「買一送一」補償方案，貼文下方遭上千名網友灌爆，要求退費。

對此文化部澄清，已於8月18、19、23及24日多次提醒主辦單位補齊相關申請文件，更提供範例參考，於24日晚間近8點才收到主辦單位以電子郵件提出專案申請及防疫計畫，因活動和涉及國外藝人及工作人員高達68人，審查作業時間僅剩2日，且防疫計畫資料有許多缺漏，故決定駁回。

消息曝光後，網友們怒轟主辦方推卸責任，紛紛要求退費：「都知道了不會先準備？是兩天前才知道要辦活動是不是」、「主辦超扯，這應該接受全額退費」、「大咖明星誰有美國時間跟你3+4」、「沒確定的事情也敢辦，投機心態不可取」、「主辦根本是詐欺吧，超扯」、「要搞一個大型活動，政府根本沒有核准，為啥要先售票？誇張」、「我覺得扯的是等退票期限過了才說」。

網友們憤怒於PTT留言：「 主辦這樣根本算詐欺了吧」。（圖／翻攝PTT）

也有網友無奈表示，「結果搞到現在一個外國藝人都」、「那些DJ是真的知道他們有要來表演」、「主辦在演什麼情勒大戲啊」、「好惡質，這樣名聲都被敗壞到國際上去了耶」、「推鍋大戲欸，自己什麼都沒準備，怪政府部門不准」、「前一天公布，有夠猛」、「27號大咖全沒了哈哈哈哈笑死」、「臉皮夠厚就可以用卡司騙買票」。