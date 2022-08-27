正在爭奪美聯外卡的藍鳥最近接連解決洋基和紅襪，不料27日栽在天使手上，天使在雙方系列賽首戰火力全開，以12比0暴打藍鳥一頓。「神鱒」卓奧特（Mike Trout）轟出兩分炮，刷新隊史生涯得分紀錄（1025分），大谷翔平進帳本季第6支三壘打。另有艾戴爾（Jo Adell）單場4安、佛萊徹（David Fletcher）3安猛打賞。

天使第2局就打出大局，佛萊徹在滿壘時揮出二壘打攻下2分，接著大谷翔平鎖定第一顆進壘的滑球，拉打到左外野牆邊，這球又高又遠，只差1呎就飛出牆外，最後撞到圍牆彈回。雖然沒能全壘打，大谷清空壘包進帳2打點，自己也輕鬆跑上三壘，再被後面瑞吉福（Luis Rengifo）安打送回，天使單局灌5分。

A 2-run triple for Ohtani, his 6th of the season! 😤



(via @BallySportWest)pic.twitter.com/eYCHj1aVEg — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) August 27, 2022

藍鳥被打昏頭之後，天使繼續放煙火，第3局維拉斯奎茲（Andrew Velazquez）兩分炮，第7局艾戴爾陽春炮、第8局卓奧特兩分炮，領先擴大到10比0。日籍左投菊池雄星中繼3局飆6K，以內滾解決大谷，但是挨了兩轟，包括卓奧特那一炮。第9兩藍鳥放棄比賽，叫上外野手梅瑞菲德（Whit Merrifield）來投球，又被艾戴爾追加1轟（單場雙響炮）。

美聯本季只有守護者羅薩里歐（Amed Rosario）擊出7支三壘打，大谷暫居第2。藍鳥、光芒、水手目前佔住外卡3席，後面有金鶯、雙城、白襪在追趕。