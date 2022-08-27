鐘振邦說，被害人陳姓女子一共被拘禁3天，被逼迫交出手機、名下銀行存摺及帳號密碼，作為人頭帳戶洗錢。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

而除了陳姓女子外，當天還有另一名年僅21歲的吳姓女子，再遭拘禁7天後，直到帳戶被警示沒有利用價值，才被丟包在溪湖某汽車旅館內，目前正擴大清查有無其他被害人。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

詐騙集團在臉書社群刊登徵才廣告，以高薪誘騙求職女子，並將被害人手機、銀行帳戶強行收走開設人頭帳從事洗錢等違反情事，並將被害人關押在旅館內限制自由，昨天彰化有被害人機警傳訊求救，彰化警分局獲報後派員攻堅救下41歲的陳姓被害女子，並逮捕3名詐騙集團成員，訊後依妨害自由、詐欺及洗錢防制等罪，移送地檢署偵辦。

彰化警分局26日接獲線報，民眾稱有人在汽車旅館遭到拘禁，隨即出動包括莿桐派出所及偵查隊等，根據線報前往破門攻堅，順利救下41歲的陳姓女子，也在現場查獲3名詐騙集團成員，隨即將3人帶回警局偵辦。

彰化警分局副分局長鐘振邦表示，經過調查發現該詐騙集團不僅透過社群網站貼文誘騙，也在求職網站張貼求職資訊，謊稱「輕鬆賺錢，工時彈性，包吃包住，一周賺數萬元」等不實訊息，待被害人上當受騙後，將其拘禁在旅館限制自由。

鐘振邦說，被害人陳姓女子一共被拘禁3天，被逼迫交出手機、名下銀行存摺及帳號密碼，作為人頭帳戶洗錢，而除了陳姓女子外，當天還有另一名年僅21歲的吳姓女子，再遭拘禁7天後，直到帳戶被警示沒有利用價值，才被丟包在溪湖某汽車旅館內，目前正擴大清查有無其他被害人。

鐘振邦強調，該詐騙集團經手金額已逾新台幣200多萬，現場也查扣手機、提款卡及銀行存摺等相關證物，提醒民眾，切勿相信包吃包吃等假求職名義，還強調工作輕鬆、時間自由的求職資訊，避免淪為詐騙集團共犯，除面臨官司與被害人求償外，還可能遭控制甚至暴力相待，危害自身安全。