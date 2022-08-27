上半年大陸平均票房收入跌至2015年以來最低，中國國家電影局近期聯合多家電影票務平台，發放共計一億元（人民幣，下同）觀影消費券，力促電影市場復甦。有影院經理表示，活動推出後，市民觀影熱情上漲，今年暑期檔票房業績強勢反彈。上海學者汪峰指出，疫情導致居民收入下滑，由於電影消費價格更為低廉，民眾或減少奢侈品消費，而將省下的資金用於電影消費。

在黑龍江哈爾濱市多家影院，很多影迷近日都領取了數額不等的電影惠民券，購買新上映的影片《斷．橋》，票價低至5元。哈爾濱大商影城新一百店劉經理介紹，市民觀影熱情上漲，隨着熱門影片《斷．橋》和《新神榜．楊戩》上映，當地電影票房持續走高，上座率相較去年大幅提升。

今年上半年，多個省市爆發疫情，各地政府出台關閉包括影院在內的娛樂場所，或者對影院進行限流等臨時性措施，票房業績受到嚴重衝擊。根據Wind數據，今年上半年大陸國內市場當日平均票房收入僅為8600多萬元，是2015年以來最低值。

不過，票房業績在暑期檔強勢反彈，截至8月15日，電影暑期檔票房已達77億元，超過去年暑期檔74億元的總票房。上月大陸國內電影票房收入同比亦增長百分之八點六，實現今年以來首次正增長。

上海財經大學中國公共財政研究院講師汪峰發文指出，上半年疫情導致經濟增長放緩、居民收入下滑，使得居民消費能力明顯下降。由於電影消費價格更為低廉，民眾可能減少高端奢侈品消費，而將節省下來的資金用於電影消費。

他認為，今年暑期檔電影市場火爆，是上半年超預期疫情之後一種自發的市場行為，而非政策干預的結果。中央政府發放現金形式的消費補貼，是要擴大觀影消費，以此作為擴大內需的突破口。而優化影片審查流程或許是支持國內電影業發展的更加長期有效的舉措。