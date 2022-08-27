先前湖人透過跟爵士的交易，用荷頓塔克、史坦利強生換來貝弗利，根據《Ringer》記者弗農27日搶先爆料，其實荷頓塔克效力湖人3年期間始終很不開心，因為年僅21歲的他，在老將如雲的湖人找不到朋友，甚至感覺自己身處孤島，早就想要離開湖人了。

「我跟一些跟荷頓塔克有聯繫的人聊過，他們說荷頓塔克就像身處一座孤島上面，因為他是湖人隊上為數不多的年輕球員，」弗農表示，「他沒有可以一起出去玩，可以一起談心的朋友，湖人是支老球隊，陣中幾乎都是老將，他根本沒有朋友。」

弗農甚至解釋，有限的上場時間，以及待在詹姆斯領軍主導的球隊當中，或許都對像是荷頓塔克這樣的年輕球員成長沒有好處，儘管湖人一度對於荷頓塔克寄予厚望，去年夏天選擇留下荷頓塔克放走卡魯索(上季跳槽公牛)，事實證明這並非是個好決定。

如今加盟準備進行大幅重建的爵士，荷頓塔克或許能夠擠進先發名單，且擁有足夠的上場發揮空間，比起繼續待在湖人掙扎，當然會好上許多，況且過往湖人放走不少球員，包含英格拉姆、朗佐鮑爾、羅素、蘭道爾等人都在轉隊之後有所爆發成長，荷頓塔克或許也有機會。