【愛傳媒樂風專欄】本次要介紹的是淡水第三公墓旁的靈應宮。

很多陰廟是不刻亡者姓名的，有很大一部分是因為根本也不知道姓名，甚至連性別都無考。尤其若亡者是青少年或小孩，知道姓名者更少，本廟據說供奉三男六女，其中四人有姓名。

姓名下方還有籍貫，這些地名似乎都是大陸地名（龍崗、旺崗、埔田、泉洲），資料這麼「齊全」的陰廟還真不多見。

不過這些人為什麼這麼小就過世，姓氏不同的眾人又為何被合祀在一起，是疫病？還是其他天災？或是人禍？頗令人好奇。

查過網路資料後，龍崗和旺崗是屬於廣東省；埔田應該是莆田，泉洲應為泉州，看來閩籍、粵籍都有，近日讀到一篇陳志豪、謝宜彊所寫的《19世紀晚期淡水地區各籍漢人的活動》，裡面提到「…頂圭柔山的萬靈廟，即是祭祀粵籍移民早夭的年輕男女兒童…」而靈應公正好位於圭柔山路，此文中所指的萬靈廟，不曉得是否就是靈應宮。

靈應宮近年來因建義山市民活動中心，重新整建後，那塊記有這群早逝生命的石碑已消失不見，殊為可惜。而旁邊的第三公墓目前怪手已經進駐挖掘中，不久後應該就會夷為平地。

附帶一提，通常公墓或非法亂葬崗旁都會有陰廟，有些公墓被政府清塚後會將無主的墳墓統一處理，遺骨火化後蓋一間陰廟祭拜，所以若你看到有些大樓附近有陰廟，大概可推測過去這裡在變為住宅區之前，是另一群人的「住宅區」。

作者為一介小角色

照片來源：作者提供。

●經授權刊載，原文出處：樂風的民藝筆記部落格。

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