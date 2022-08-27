電子消費性市場適逢通膨壓，面板驅動IC下半年旺季不旺拍板，不過，似乎也不用太悲觀，因為有法人認為，電視市場在2021年下半年就開始逐步進入庫存調整，是產業中最早開始修正的，故在歷經大幅度調節後，最快將有望在年底前落底，拚2023年重新回溫，預計聯詠(3034)、瑞鼎(3592)等大尺寸驅動IC出貨最快可在2023年重回成長軌道。

有鑑於驅動IC產品報價相較其他IC設計晶片較低，且其所佔的晶圓產能並非多數晶圓廠的生產首要項目，2020年因疫情關係，刺激宅經濟需求湧現，明顯帶動NB、TV、Tablet等消費性電子產品對驅動IC需求，加上晶圓產能供不應求，刺激驅動IC晶片報價上揚。

隨著時序進入今年，法人認為，由於疫苗加速施打與解封逐步開發，遠距需求明顯下滑，指標業者聯詠，第二季營收314.61億元，低於財測的345~358億元目標，顯示是受到手機與TV市場需求疲弱影響，展望第三季，預計在受到面板稼動率持續下降與三星砍單效應，客戶進入調整庫存階段將導致旺季不旺，且因為要反映晶圓代工成本上漲與報價下跌壓力，故無法完全轉嫁成本，也會衝擊到毛利率。

消費性需求受總體經濟影響大幅下滑，宅經濟帶動的驅動IC供不應求，但自今年第一季起開始轉為供過於求，且2021年塞港及缺貨問題使品牌廠備貨積極，隨著問題緩解同時需求轉弱，使高庫存去化成為難題，預計將造成驅動IC售價將續跌至第四季，雖跌幅將因封測成本下降而趨緩，然而在需求未見起色前，僅能仰賴時間等待消費回溫，故下半年確定旺季不旺。

只是，關注到這一大波段的驅動IC修正，其實是從大尺寸電視面板開始，在去年下半年就已經啟動，換言之，其相當有可能在今年年底完成修正後，於明年重新回溫，屆時相關個股聯詠、瑞鼎營運也將有機會重回軌道。