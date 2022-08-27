國民黨台北市長參選人蔣萬安25日痛批民進黨北市長參選人陳時中沒有一件事情做好，指陳時中當初送到立法院的疫苗合約資料，高達三分之二的內容都塗黑遮蔽，「這就是他的遮羞布」。陳時中今動怒回嗆，蔣萬安是立委兼調閱小組召集人，「當時開會不滿意要講啊！過了一年才說看不到」，反酸蔣萬安沒有盡責。

陳時中今上午出席醫事團體後援會成立大會，會前受訪被問及疫苗採購說法反覆不一，陳時中強調他沒有說辭反覆，都可被檢視。至於蔣萬安抓準合約資料猛打，陳時中動怒稱，當時蔣萬安是召集人，開會的時候就要講出來，別在事後講，「這樣會議開不完，你不滿意你就講啊」。

陳時中說，當時不是只開一次會，開了很多次，合約上面有保留條款，蔣萬安可提出要求，蔣是一個委員會的召集人，也是調閱小組召集人，過了一年才說看不到，陳時中痛批，「如果政府的效率是這樣子，那政府一定停擺，去年就可以把這件事情講清楚，若講有疑問的話，不會拖到今年」。