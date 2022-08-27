副總統賴清德今天出席家扶基金會「金扶獎」頒獎典禮，致詞時勉勵弱勢家庭時表示，不會因為家庭弱勢看到的月亮就比較小或比較暗，但一定要走出戶外才能看的到月亮，就像走出逆境就能發現擁有的天地跟別人一樣大，你的天地跟別人一樣廣，決定在你如何選擇及堅持。

家扶基金會今天邀請賴清德頒發獎項給5位自立青年，表揚他們不向命運低頭，如今在各行各業皆有傑出的表現，他們的生命故事激勵同處逆境的年輕學金，更以堅毅的態度與智慧、學習永不放棄，最終突破困境品嚐生命的甘甜。

賴清德說，金扶獎為每一個弱勢家庭的模範與明燈，金扶獎得主至少要符合3條件，包括把逆境當做是人生的動力、社會時有很傑出的表現及回饋社會的精神，近來因為新冠肺炎或俄烏戰事等影響，導致公益捐款減少，鼓勵社會愛心之士，不要讓他們斷炊。

賴清德回憶，從小在偏鄉長大，能夠感受到每一個家庭的辛苦，而跟家扶結緣是擔任立委時，曾有一個民眾拿著奠儀至服務處，稱要服務處服務民眾，剛好當天看到報紙提到台南家扶還缺70萬元，因此就建議民眾捐給家扶從此結緣，後來每一年服務處也跟台南藝術工作者合作辦理燈籠彩繪活動並拍賣，每年也捐贈約數10萬元給台南家扶，此外也會從選票補貼款協助家扶基金會。

賴清德勉勵，沒有因為家庭弱勢，看到的月亮就比較小或比較暗，但一定要走出戶外才能看的到月亮，只要走出逆境就能發現擁有的天地跟別人一樣大，天地跟別人一樣廣，決定在你如何選擇及堅持。