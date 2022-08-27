一名網友分享，大約10年前，朋友帶著與已故前妻所生的兒子和一位單親媽媽結婚，當時對方也帶著一個女兒，4人就這樣重組家庭，沒想到多年過去，兒子24歲、女兒21歲了，兩人被撞見在住家附近的公園擁吻，讓原PO的朋友突然很焦慮，雖然兒子與女兒毫無血緣關係，但他們真的能夠在一起嗎？引起網友討論，不少人表示，沒血緣關係，雙方父母也沒收養彼此的孩子就沒問題啊！

一名網友在臉書社團《爆怨2公社》上分享，朋友和妻子結婚以後，生了一個兒子，但孩子還沒長大，朋友的妻子就因故去世，留下父子相依為命。後來兒子10歲的時候，朋友找到了新歡，隨後也再婚了，對方是個單親媽媽，獨自扶養年僅7歲的女兒。

該網友指出，前幾天朋友經過住家附近的公園，意外發現他與已故前妻所生的兒子，竟與現任老婆和前夫所生的女兒在公園擁吻。詢問才知道，原來這對沒有血緣關係的偽兄妹，在家稱彼此是兄妹，但出了門就變情侶。

該網友表示，朋友對孩子們相愛的狀況感到有點煩惱，雖然兩人都已經成年，兒子24歲、女兒21歲了，但他不知道這樣子是可以的嗎？如果孩子們未來想要結婚是合法的嗎？朋友也強調這不是謎片的情節，而是真實發生的事。

貼文引起網友討論，不少人狂讚直呼，這很棒欸！以後絕對不會有婆媳問題。另有網友則解答說，基本上來講，這兩個孩子沒有血緣關係，如果真的喜歡對方要結婚是沒問題的，但若當初爸媽這輩再婚的時候，有辦理收養孩子的手續的話，那可能就要先去解除關係才可以。「沒血緣就沒關係」、「法律上沒有不行吧！雙方未辦理領養，對方的爸媽法律上就不是自己的爸媽。」