民進黨新北市長參選人林佳龍昨(26日)晚間在臉書曝光首波LINE貼圖，並透露這次是女兒特別畫的LINE貼圖，把他擬作Q版恐龍，還不忘為恐龍戴上最具代表性的眼鏡，藉此助陣加油，讓他的內心既感動又溫暖。

林佳龍分享，從政以來，不論在什麼樣的位置上、投入什麼樣的工作，妻子婉如都一路相隨支持，而一雙兒女更是精神支柱，也是他努力為台灣打拚更好未來的動力。​​這次32張貼圖的動作、神情、台詞，不僅是從與家人相處時，許多溫馨互動中延伸，也有和支持者交流的小故事，特別想與大家分享，最喜歡的一張，就是「被畫模糊的恐龍」。​

林佳龍談到，記得那是 2018 年拚台中市長連任時，剛好手機鏡頭壞掉，所以每次拍照都會模糊，被大家稱為「龍龍CAM」，但現在自拍技術進步很多，不只照片清晰了、角度也被大家稱讚說抓得很不錯喔！​

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不只如此，林佳龍分享，雖然我們家的小龍女總說自己比較像媽媽，讓他有點吃醋，但依然很喜歡這組貼圖，也很珍惜這份支持爸爸的心意。​