台南員警曹瑞傑、凃明誠遭明德外役監逃犯林信吾殺害，噩耗傳出後震驚全國，凃明誠姊姊更是怒嗆：「XXX的廢死團體，都給我滾去18層地獄」，引發外界關注，也讓廢死議題再掀討論，對此，藝人白冰冰發文嗆聲廢死聯盟根本在擾亂社會、助長惡徒氣焰。

藝人白冰冰稍早在臉書針對台南殺警案一事發文，她難掩氣憤怒斥：「廢死聯盟簡直在擾亂社會、助長惡徒氣焰，他們口口聲聲說的人權，不知標準為何」，認為已經犯下泯滅人性的錯誤，究竟如何享有人權？接著指出廢死聯盟的理想，根本踐踏在無辜慘死的被害人身上，至於慘被虐殺的屍體為何無法引起廢死聯盟同情？因為他們擔心的是作惡多端的匪類，接著無奈表示：「你們的理想最後到底是要把台灣帶到什麼地方呢」。

白冰冰接著質疑廢死聯盟資金來源，她表示所有公益慈善團體，都有清楚財務來源，不外乎是董事捐款或社會捐助，但這樣子的團體讓人很難想像會有哪個民眾願意捐款，有誰會去支持殺了尊親、警察甚至是無辜小朋友，卻不用判死刑的人，因此再次質疑「若大家都不會捐款，他們每個月的用度，從何而來」。

大批網友對於白冰冰一番見解大表認同，紛紛留言：「針，刺不到自己不知道痛」、「廢死簡直是在保護壞人傷害好人」、「感恩冰冰姐為我們大家發聲」、「因為被傷害的都是別人家孩子」、「支持廢死的人麻煩把這些該死的人通通帶回去自己養」。