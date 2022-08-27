電競產業已成為近年最夯產業，為了培育相關人才，新北市成立「新北電競基地」，5年來培育近2500人次的電競人才，近期更推出為期6個月的「Esports未來之星」電競課程，今舉行成果發表會，32名學員分享培訓成果、心得，除了能獲得結業證書外，鍇睿行銷、三立電視、傑恆數位及墨圖文策也提供學員10個實習名額，盼透過公私合作，帶動電競產業發展。

何怡明表示，電競產業不是單純打電動，需要結合賽事經營、品牌行銷、直播平台、主播賽評等項目，成為完整的產業鏈，市府為了健全產業發展，2018年在三重打造340坪的電競基地，這是國內第一個由政府開辦的電競專才基地，擁有完善的設備、師資，每年會搭配熱門議題、電競技術，開設電競專班，鼓勵有志青年朋友加入電競產業。

經發局指出，這次推出的「Esports未來之星」規畫企劃之星、主播賽評接班人、電競OB學院、虛擬設計電繪、虛擬設計動捕、XR整合虛幻引擎、XR整合後期製作、技能實作直播技術整合八大主題課程，其中有多款PS或XBOX遊戲都是用「虛幻引擎Unreal Engine」軟體開發，建立出高水準逼真遊戲畫面，由於雙北大專院、高中職仍無相對師資或設備，民眾可以藉此課程訓練電競技術。

特別的是，本次活動「電競OB學院」課程的講師小P，2020年就曾參與新北電競影音編輯課程，結業後擔任電競OB(遊戲觀察者)工作，接續擔任國內重要賽事《PCS職業聯賽》及《LSC校園聯賽》OB，他也將歷年來的經驗分享給學員，教授如何流利地操作遊戲的視角即時轉播，希望為電競產業培育盡一分心力。

經發局表示，學員在成果發表會中也規畫實作賽事「2022世界計畫節奏舞台」，這是一款音樂節奏類型手機遊戲，學員一首包辦電競企劃賽事、洽談遊戲合作廠商、尋求廠商贊助、規劃賽制、行銷宣傳等項目，吸引眾多民眾參賽，今將在新北電競基地舉行現下總決賽。

經發局說，新北電競基地為持續推廣電競文化，11月將舉行電競親子營，邀請親子一起認識電競產業，詳細資訊可至新北電競基地粉絲專頁 (https：／／www.facebook.com／ntpcesportsbase)查詢。