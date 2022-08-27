配合2022台灣設計展在高雄，高雄市政府發起「台灣設計設計台灣」系列活動，以「高雄幣平台」推出「創意逛大街」活動，首波以手作體驗為主的限定商品廣受好評，第2波精選的百間設計餐飲品牌店家也受到民眾熱烈響應，高市府27日宣佈再推逾50家期間限定的絕美設計旅店，連3波的「創意逛大街」系列活動，讓民眾到高雄盡興地玩。

高雄市長陳其邁表示，「台灣設計設計台灣」系列活動展現高雄日常生活中的文化創意及設計，創意逛大街店家遍及高雄38區超過300家，除了在平台選擇在地文創、餐飲、伴手禮，外縣市的朋友也可抓緊這波高雄幣期間限定住宿優惠，來趟滿載而歸的高雄小旅行。

副市長史哲表示，這次文博會的盛況顯見台灣IP設計的強大競爭力，「創意逛大街」更持續展現高雄在地文創及設計店家旺盛活力。創意逛大街首波公佈手作體驗為主的限定商品，第二波更精選上百間設計餐飲品牌，在平台持續熱銷中。這次再公布設計品牌旅宿，網羅了許多高雄人私藏的口袋名單，各家都是質感爆棚的設計美感旅店，邀請大家來高雄住一晚、品設計。

高雄文化局表示，第3波精選設計旅店有五十餘家，民眾只要儲值高雄幣即享回饋加值，透過信用卡、LINE PAY、一卡通MONEY等線上支付工具儲值，就能享市府20％的高雄幣贈點，活動只到10月31日。詳細介紹請至台灣設計設計台灣官網，或高雄幣平台。