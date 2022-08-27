國民黨主席朱立倫27日到新竹縣北埔鄉參加銀光敬老眼鏡傳愛偏鄉活動，針對副主席夏立言訪大陸是否有達到預期等問題表示，國民黨是在野，願意盡一份力量，幫台灣所有民眾做事情，真正的目是為了台灣好，不像民進黨每天只是為了政治，為了選舉！

朱立倫說，夏副主席這一次在最困難的時候，還是願意到大陸去訪問，一方面探視最辛苦在大陸幾十萬的台生、台胞還有台商，希望幫大家解決一些問題，而且中小企業及農漁民最關心的ECFA問題，都希望能夠繼續，同時也希望兩岸小三通，還有航點能夠增加。

至於，台灣民眾在柬埔寨被詐騙問題，朱立倫也希望能夠與大陸用司法互助，相互協助，都一些正面的成果，當然也必須對大陸的軍演表達我們的不滿跟憂慮，這些都持續在做，一起繼續努力。

朱立倫對於年底選舉是否為決戰北台灣？指這次選戰真正檢驗有沒有好好為民眾做事情，國民黨執政的縣市長是真正全心全力的為民眾做事。

朱立倫並說，蔡英文總統不要每一天為了選舉，忘了國家安全，為了選舉忘了中小企業還有農漁民最關心的問題，不要為了選舉，連抄襲都可以硬挺、瞎挺，這些道德標準是最基本的，做為執政的最高當局，一定要記住為人民拚好日子才是努力的目標，不要每天拚選票。