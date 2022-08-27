武界溯溪失聯 盧秀燕才說：祝平安歸來 秒傳好消息

台中清水區公所24人昨（26）日到南投武界參訪，未料傳出5人失聯；對此，台中市長盧秀燕稍早接受訪問才說，市府持續協尋和搜救，務必將5人找回，希望趕快有好消息，祝平安歸來；不到20分鐘立即傳出已陸續找到人的好消息。

幼兒BNT開打，盧秀燕27日上午十點到北屯豐樂一街快打站視察，面對媒體詢問清水區公所人員在南投武界失聯搜救進度，她表示，市府第一時間除拜託當地民間搜救隊伍，台中市消防局也出動特搜及山搜同仁，以及南投縣消防局搜救隊的弟兄，前往一起前去救援。

她也強調，市府持續協尋和搜救，務必將5人找回，據當地熟悉地形和天候的居民表示，昨日天氣良好，溪水也無暴漲，初步研判應為迷路的成分居多，希望趕快傳來好消息，祝他們可以平安歸來。

盧秀燕受訪不到10分鐘，台中市政府消防局現場搜救指揮官回報，上午10時前已尋獲2人身體狀況均良好。消防局並已掌握另外三位失聯者在更上游處，意識皆清楚、狀況良好，但因腿部不適故下撤速度較緩慢，搜救人員已往上游救援剩餘的三位失聯者。換句話說，五位失聯者都是安全狀態。