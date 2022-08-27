中華職棒啦啦隊「Rakuten Girls」的人氣成員林襄，近年因甜美外貌和火辣身材走紅，一連推出兩本寫真集都銷量不錯，成為新一代人氣啦啦隊女神，但人紅是非多，過去她「自打臉」的爭議言詞也被挖出，曾喊出不想靠露胸部的她，如今寫真集的照片都是肉色一片，對此，林襄稍早在IG發出黑底文，坦言：「謝謝所有批評指教」。

林襄近年來人氣超旺，每每被問到「目前台灣職棒啦啦隊員，最頂的是哪位？」，林襄、陳怡叡Yuri和峮峮等人最常被點名，日前還有網友透露因為林襄「被分手」，原來是女友試探問網友覺得林襄如何？他老實回答很正、最近很紅，沒想到女友隨即變臉，他替林襄說話：「不就是想變好看才會去整形嗎？」，引來女友果斷提分手。

林襄曬黑底文。（圖／翻攝自95_mizuki IG）

然而最近在許多論壇和網站中紛紛見到網友挖出去年林襄受訪內容，她表示很感謝大家的支持，「笑說自己不想當花瓶、靠奶、靠外表」，而她自認舞蹈能力不足，會努力跟上隊友，「期望能帶給粉絲不僅是花瓶、靠奶、靠外表的膚淺印象」，引來網友諷刺說：「最近滿滿都是她的奶圖文」、「不想靠奶，可是IG幾乎每張圖都有奶」、「所以要封奶了嗎」、「寫真集怎麼說呢」。

林襄透露掉髮、失聰。（圖／翻攝自95_mizuki IG）

對此，林襄最近在IG發黑底文說：「這陣子完全懂了言多必失，會更加注意自己的言行舉止，謝謝所有批評指教。」並透露身體似乎累垮，不僅瘋狂掉髮還短暫失聰，「頭皮開始出現這樣禿一塊一塊，好可怕」，還曬出藥包說：「一搓一搓的掉髮之外，加上短暫聽不到別人說話的聲音」，令粉絲相當擔心。