國民黨高雄市原民議員參選人林榮昊反嗆，正向期許竟被抹黑。（柯宗緯翻攝）

高市原民會主委阿布斯指出，市長陳其邁以「2年拚4年」作為對市民的承諾，不分地方藍綠的有感施政，讓族人感受到滿滿誠意。（柯宗緯翻攝）

高市原民會主委阿布斯指出，市長陳其邁以「2年拚4年」作為對市民的承諾，不分地方藍綠的有感施政，讓族人感受到滿滿誠意。（柯宗緯翻攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩昨提到，樂見市長陳其邁勤跑山區支持原鄉建設，但強調跑原鄉應該始終如一，而非特定時間才過來。高市原住民議員范織欽昨痛批，柯才是選舉才來高雄，高市原民會主委阿布斯今（27）日也護主說「有感施政讓族人感受滿滿誠意」。藍營則反嗆，正向期許竟被抹黑。

媒體昨問及柯志恩，陳其邁最近常跑原鄉，行程安排上，會感受到壓力嗎？柯志恩直說，完全不會啊，因為原鄉過去對國民黨長期支持，陳市長願意在選前特別到原鄉來做資源分配，當然是樂觀其成，但強調任何對於原鄉基礎建設的補助，應該是始終如一，不是特定時間才過來，大家願意重視原鄉建設表達歡迎。

對此，高雄市原住民議員范織欽聞訊後怒批，陳其邁是高雄市歷任以來最勤跑原鄉的市長，一下雨就往山裡跑，「明克霸露橋」（應為明霸克露橋）斷橋時，陳其邁1個月內上山達8次，族人看在眼裡都很甘心。

范織欽狠嗆，這麼用心做事的市長，卻被一個選舉才到高雄，到現在38區都還沒走完的柯志恩睜眼說瞎話的抹黑，「從前不見參與高雄生活，選舉也不作功課就算了，今天睜眼說瞎話還那麼大聲，沒看過這麼誇張的參選人！」

高市原民會主委阿布斯今也在臉書直批，選前才來原鄉的到底是誰？關心原鄉不是先來後到，用心才重要，邁市長以「2年拚4年」作為對市民的承諾，不分地方藍綠的有感施政，讓族人感受到滿滿誠意。

「三個原鄉最滿目瘡痍時，邁市長都在！」阿布斯提到，祖邁市長對原鄉用情很深，早在去年3月就深入那瑪夏走訪、會勘並傾聽族人需求；更頻繁走訪原鄉是去年汛期雨災、農損災害、斷路斷橋、族人受難，從白天到黑夜，還搭直升機，也立即協助文物館修繕、流籠搭建，給族人安全運輸物資蔬果的另一條路，如今也將順利完工。

針對范織欽的批評，國民黨高雄市原民議員參選人林榮昊強調，范議員明顯沒有聽完整場訪問，柯志恩是希望市長不應該只是在「選前的最近」才勤跑原鄉，而應持之以恆，持續建設，如此正向的期許，竟然可被抹黑，令人感到遺憾。

林榮昊反酸，范織欽連族語象徵「希望」的「明霸克露橋」都誤植為「明克霸露橋」，如果連讓族人喪魂的斷橋名稱都可以出錯，對於參選人的斷章取義，想必也絲毫都不意外，呼籲他還是要多用點功做功課。