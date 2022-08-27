有關社會住宅議題的市政攻防越演越烈，外傳新北市府將要把板橋社會住宅標售出去，是「朱規侯不隨」，也被民進黨新北市長參選人林佳龍痛批市府「說一套、做一套！」新北市長侯友宜今回應，財政局第一時間已澄清，且新北市的目標非常清楚，就是到明年的時候，會興建完工1萬1千戶社會住宅。

對於外傳板橋社會住宅將改為標售，財政局已在第一時間澄清並沒有標售打算，至於未來如何處置，目前尚未定案，還會進行滾動式檢討。侯友宜也強調，新北市到明年要興建完工1萬1000戶社宅的目標非常明確，然後同時跟中央合作中長期的目標，達到4.5萬戶，這也超過中央訂定的目標。

侯友宜表示，目前新北市的租金補貼已達3.2萬戶，另外還有近8千戶的包租代管，新北市都是按照既有的期程與步驟，一步一腳印來完成中央或是地方共同合作的目標，不論是多元都更、公益回饋空間，都會讓社會住宅滿足大家的需求。