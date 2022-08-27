數位發展部今天揭牌，總統蔡英文致詞表示，近期的國際情勢發展顯示出，複雜多變的資安威脅，已經無所不在。為了因應境外勢力，持續進行的複合式資訊作戰，我們要打造更高層級的國家資安聯防體系。數位發展部轄下的資通安全署將肩負統合管理，執行資安防護和演練作業，以及培訓資安人力等重任。

蔡英文強調，資安就是國安，今年底，我們將成立國家資通安全研究院，精進強化資安相關技術的研究，來提升國家整體資安防護體系。

蔡英文還說，除了資安以外，數位發展部還會整合資訊、電信、傳播、以及網路等五大領域的業務內容，「由唐鳳部長所帶領的數位發展部，能夠作為國家數位轉型的引擎，強化全民協力、共創共融，為台灣打造更完善的數位發展環境。」

蔡英文指出，當政府強化整體的數位基礎建設和制度願景，就能在這個基礎之上，開創更多數位創新的可能性，而透過提供更豐富多元，且即時的開放資料，也能夠讓數據應用發揮更大的價值。未來，數位轉型將會貢獻全球過半的經濟成長。數位產業署的任務，就是協助企業加快落實數位轉型。在臺灣有高達九成以上的企業，屬於中小企業，更需要透過政府整合資源，有計畫地來提供相關的協助。

數位發展部首任部長唐鳳則說，數位部的英文簡稱「MODA」，期許能成為台灣數位發展的「馬達」，建構全民數位韌性，連結公民與技術，提升產業及安全，加速社會數位發展，實現智慧國家的願景。