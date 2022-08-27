基隆地檢署指揮基隆市調站，查獲一起中油員工長期收取高額回扣的貪瀆案，並取得犯嫌張男受賄的關鍵事證。（基隆地檢署提供／張志康基隆傳真）

基隆地檢署指揮基隆市調站，查獲一起中油員工長期收取高額回扣的貪瀆案，並取得犯嫌張男受賄的關鍵事證。（基隆地檢署提供／張志康基隆傳真）

基隆地檢署、法務部調查局基隆市調站、法務部廉政署27日宣布查獲一起中油石門供油中心的技術員貪瀆案，涉案金額超過新台幣4000萬元，且受賄期間長達20年。基隆地檢署呼籲相關涉案員工及業者儘速自首，以免自誤。

今年4月，基隆地檢署接獲法務部調查局基隆市調站、法務部廉政署情資，中油石門供油中心某位技術員涉及貪瀆，且金額巨大。便由主任檢察官陳映蓁帶領年輕的檢察官介入調查。

據瞭解，涉嫌的張姓男子，年約50餘歲，擔任中油石門供油中心的技術員已經30餘年。張男負責供油中心油罐車、氣槽車鈑金噴漆維修及零件採購業務也超過20年。張男涉嫌利用職務之便，透過浮報品項、按月收取回扣，接受業者招待喝花酒等方式，獲取不當利益已久。據指出，張男每月的薪資並不高，但透過收取回扣等方式，每月收入遠遠超過本薪十數倍之譜。

基隆地檢署4月介入調查後，便指揮基隆市調站進行蒐證，張男行事小心，收受回扣的地點往往都在外人難以進入辦公室內，使得蒐證行動受挫。直到今年6月，或許中油接獲張男可能涉貪的消息，將張男調離原職。但張男卻沒有意識到自己的行為可能東窗事發，於今年7月底，與廠商相約某小吃店收取賄款，才讓市調站取得了決定性的關鍵事證。

8月4日，基隆地檢署指揮基隆市調站、新北市調查處及航業調查處基隆調查站，持法院核發之搜索票，搜索張男的辦公室、住處、業者公司及住處共計8處，並傳喚被告5人。經地檢署漏夜偵訊後，認為張男涉犯《貪污治罪條例》等罪嫌，向法院聲請羈押禁見獲准。同案的唐姓、陳姓業者，則以新台幣30萬元及20元交保候傳。檢察官也並立即向法院聲請扣押張男金融帳戶內，金額高達650多萬元不法所得獲准。

在聲押張男後，基隆地檢署擴大偵辦，26日上午檢察官指揮專案小組持法院核發之搜索票，發動第二波搜索，搜索廖姓、蕭姓等業者公司及住處共計6處，傳喚被告4人。初步估計，張男歷年受賄不法所得達新台幣4000餘萬元。

基隆地檢署表示，本案由於涉案金額巨大，且時間也很長，不排除案情有向上發展可能。呼籲涉案員工及業者儘速自首，以免自誤。