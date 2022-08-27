英國足球運動員貝克漢是世界足壇最佳傳奇球員之一，與前辣妹合唱團成員維多利婚後育有三子一女。其長子布魯克林（Brooklyn Beckham）與美國女演員妮可拉佩茲（Nicola Peltz）因疫情延後婚禮，今年4月完婚，隨後不斷傳出婆媳不合且處於冷戰中的傳聞，夫妻倆迅速出面澄清，表示家庭和睦否認傳聞。事情才過去沒多久，妮可拉又被指控虐待家中的幫傭。

據外媒報導，曾經在妮可拉家中工作的工人史密斯爆出，妮可拉從14嵗就開始虐待家中的幫傭，有時偷偷將尿液滴在馬桶上、强迫管家一天内洗4次厠所，甚至將一名叫做吉娜的女傭人推下樓梯，史密斯聲稱妮可拉已經把虐待幫傭當成日常運動，有人甚至不堪其辱想要自殺。26日妮可拉家族成員回應傳言，否認虐待幫傭，表示這是史密斯索要錢不成才捏造的謊言，透露史密斯曾經在別的富豪家中打工時也用同樣的手法敲詐勒索，是一個慣犯。不過史密斯日前受訪，堅稱自己並沒有編造故事。

傳言中被推下樓梯的女傭人吉娜，在妮可拉家中工作了16年，直至2014年退休，2020年離世。對於虐待傳聞，吉娜68歲的侄子赫利奧·尼洛稱，妮可拉與吉娜的感情好到就像母女一般，更表示每次吉娜回到巴西，都會誇讚妮可拉對待她就像家人一樣，雖然布魯克林沒有見過吉娜，但是他表示相信妻子所言，因此在手臂上紋上對方名字緬懷，藉此公開力挺愛妻。