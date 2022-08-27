美網因為男女選手用球不同，讓球后思薇雅蒂（Iga Swiatek）在內的女選手相當不滿。美網男子賽事使用標準的球，女子賽事使用的卻是重量減輕之後的球，思薇雅蒂在記者會說：「我不知道為什麼和男選手用的不一樣。15年前女選手因為球太重而引發肘傷，所以他們改掉女子的球。但我們現在的身體夠強了，我認為這不該再發生。」

當初把女子賽事的球變輕是體諒女選手，但是她們已經很壯了，這種「禮遇」徒然增加困擾，因為球變輕了就比較不容易控制，導致非受迫失誤增加。思薇雅蒂解釋：「我感覺真的很難控制它們，但是所有人都面臨同樣的條件，所以我們只好想辦法適應，老實說我不知道為何要用不一樣的球。」

思薇雅蒂表示幾位頂尖女選手都不喜歡這樣，她和西班牙女將芭多莎（Paula Badosa）去年一起向WTA女子職網主席西蒙（Steve Simon）建議全部換成男子賽事的球，但未獲回應。

美網是目前唯一「男女不同球」的大滿貫賽事，這讓力量型女將較為吃虧，包括已退役的前球后巴蒂（Ash Barty）。巴蒂在4大滿貫賽獨缺美網冠軍，最佳成績僅有16強。這種減輕過的球在強力擊打之下容易失控，讓力量型女將難以發揮擅長的發球和正手拍。思薇雅蒂批評這些球很糟，還會愈打愈輕，「甚至難以打出時速170公里以上的發球」。