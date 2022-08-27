國民黨台北市長參選人蔣萬安喊出自己是國民黨提出的市長候選人，「我就是正藍，中華民國的藍」，對此，台北市副市長黃珊珊表示，她不曉得這麼年輕的蔣萬安，怎麼還有這種封建式的想法。

對於蔣萬安說自己是正藍軍，黃珊珊27日上午出席「特搜！永康東西軍」活動時表示，我想忘記他台北市民已經超越藍綠8年了，這好像是八年以前的想法，她不曉得為何這麼年輕的蔣萬安怎麼還會有這種封建式想法。

昨天柯文哲受訪時說陳時中仇恨值比較高，要當市長的人年紀不太能太大、身體要好，黃珊珊則表示，每個人都有自己的評價，這種事情就讓市民去評價。

媒體問到有民間企業要各捐500萬元給台南殉職警員家屬，更點名內政部長徐國勇、法務部長蔡清祥兩人應該負責。黃珊珊先表示，她早上還沒看到這條新聞，但覺得關心這件事是好的，重點是以後不要發生這種事。

黃珊珊強調，現在問題是事情出來沒人負責，百姓變得無奈要企業家解決問題，這是政府的悲哀。