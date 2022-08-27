總統兼民進黨主席蔡英文在20日、26日一周內兩度赴台中市，為自家台中市長參選人蔡其昌站台。港媒評論表示，其頻率之高相當不尋常，除與現任市長盧秀燕的超強氣勢有關，也顯示出綠營六都選戰所面臨的困境。目前除台南市、高雄市外，其他四都皆無全盤勝算；台中市則為四都內綠營提名過程及整合相對穩定的地方，蔡英文想藉強力拉抬，讓蔡其昌最終票數能更好看。

香港媒體《中評社》今日（27）評論指出，蔡英文繼20日為蔡其昌助陣後，才隔不到一周，26日又出席蔡其昌競選團隊幹部授證儀式，親自為競選團隊加油打氣、造勢，現場出席來賓包括總統府祕書長蘇嘉全，以及立委何欣純、張廖萬堅、黃國書、莊競程、林靜儀、前立委洪慈庸，場面浩大，展現綠營團結氣勢。

評論認為，蔡英文頻繁下台中輔選，主因是台中選舉熱度一直上不來，畢竟盧秀燕的民調高、連任立基穩定，盧面對政治攻防議題又低調處理，呈現「嚴守難攻」態勢，讓蔡其昌形同唱「獨角戲」，激不起選民熱情。故蔡英文到台中助攻，除了拉抬自家選將聲勢，也試圖發揮攪弄地方選情的效果。

評論分析，蔡英文的舉動，也顯示出綠營在六都選戰所面臨的困境。民進黨目前在六都的選情除了台南、高雄保有優勢外，其餘新北市、台北市、桃園市、台中市皆無全盤勝算。綠營原內部評估年底將「坐二（台南、高雄）望三（台北）搶四（桃園）」，但隨新竹市前市長林智堅因論文門退選桃園市長、陣前換將，桃園市選情出現變數，台北市、新北市、桃園市、台中市皆恐敗選，故被視為選情艱困卻在提名、整合過程相對穩定的台中市，便成綠營積極搶救的目標。